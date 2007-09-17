На Волині відкрили Центр ранньої медичної реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС) та порушенням психіки.

Як передає кореспондент УНІАН, Центр діятиме при міському Будинку дитини.

За словами керівника нового закладу Тетяни ВІГОВСЬКОЇ, рішення створити у складі Будинку дитини обласний Центр ранньої медичної реабілітації дітей було прийняте ще у січні 2006 року. “За цей час заклад був повністю підготовлений до роботи: проведена реконструкція приміщення, придбані спеціальні меблі, розвиваючі іграшки, закуплено устаткування для реабілітації дітей раннього віку, створена бібліотека інформаційних та методичних матеріалів. Персонал Центру пройшов навчання під час спеціалізованих семінарів та тренінгів за участю провідних реабілітологів України, Польщі, Угорщини, Канади та США”, - сказала керівник Центру.

Вона також повідомила, що метою його створення було не лише покращення надання допомоги міським дітям, але й обслуговування дітей раннього віку з усієї області: інвалідів, малюків з порушеннями розвитку, маленьких пацієнтів з груп біологічного та соціального ризику. Допомогу у Центрі також зможуть отримати сім`ї, які виховують таких дітей.