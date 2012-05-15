Людство за 40 років знищило 28% біоресурсів Землі - WWF

Біологічні ресурси на Землі скоротилися на 28% з 1970 по 2008 рік, говориться в опублікованій сьогодні новій доповіді під назвою "Жива планета" (Living Planet Report), яку раз на два роки складають фахівці Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

До висновку про зменшення параметрів біорізноманіття майже на третину фахівці фонду дійшли, зокрема, на основі вивчення розвитку більш ніж 9 тисяч популяцій представників класів хребетних тварин - ссавців, риб, птахів, плазунів і амфібій, передає ИТАР-ТАСС.

Експерти фонду констатують, що споживання людиною природних ресурсів у порівнянні з 1966 роком подвоїлася. За їхніми словами, головним користувачем і забруднювачем світової екосистеми є США. "Якби весь світ використовував природні ресурси в таких масштабах, в яких їх сьогодні використовують американці, то для підтримки екобалансу знадобилося б п`ять планет, порівнянних із Землею", - наголошується в доповіді.

Однак США займають лише п`ятий рядок у списку країн, де марнотратно використовують світові природні ресурси в розрахунку на душу населення. Лідерами за цим показником виявилися Катар (1-е місце), Кувейт (2), Об`єднані Арабські Емірати (3) і Данія (4).

Місця з 6-го по 10-е займають Бельгія, Австралія, Канада, Нідерланди та Ірландія.

В основі підрахунків укладачів доповіді лежали такі показники, як рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю, площі лісів і використовуваних в сільському господарстві земель, обсяги промислових відходів та ін.

Нова доповідь фонду, як вважає його генеральний директор Джим Ліп, прямо адресована учасникам майбутньої в кінці червня в Ріо-де-Жанейро конференції ООН зі сталого розвитку. "Уряди країн світу здатні і повинні використовувати конференцію" Ріо +20 "для визначення нового курсу сталого екологічного розвитку, - вважає Ліп. - На цьому форумі в Бразилії буде надана унікальна можливість об`єднати сили урядів, великих міст і бізнесу для того, щоб зберегти нашу планету живою ".

У минулому квітні Королівське суспільство, міжнародна група з 23 учених під керівництвом нобелівського лауреата з біології сера Джона Салстона, опублікувала звіт, в якому закликала до радикального переосмислення ставлення до природи. Вони запропонували змінити структуру споживання природних ресурсів в сторону бідних країн, а також посилити заходи з контролю зростання чисельності населення, щоб перейти до стійкої економіці і кращому рівню життя для більшої частини людства. В іншому випадку науковці прогнозують соціальні, економічні та екологічні аварії та катастрофи раніше небачених масштабів.

Відзначимо, що на сьогоднішній день під загрозою зникнення перебувають більш ніж 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин.



