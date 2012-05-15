У закон щодо робочих місць для інвалідів внесуть зміни

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні внесений урядом проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості інвалідів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 279 із 319 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення у 5 разів штрафів за невиконання норми про працевлаштування інвалідів. Передбачено, що невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання або несвоєчасне подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів — тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також пропонується внести зміни до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Змінами передбачено, що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, створюють робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі з умовами виконання роботи вдома, здійснюючи для цього (з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю особи) розумне пристосування та/або встановлення основного чи додаткового устаткування, обладнання тощо.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти, створювати та розумно пристосовувати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда у порядку, затвердженому Кабміном.

Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для інваліда з урахуванням його побажань, наявних в інваліда професійних навичок і знань, а також індивідуальної програми реабілітації.

Фонд соціального захисту інвалідів може надавати за рахунок та в межах суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій, що надійшли до державного бюджету, дотацію роботодавцям на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості як безробітні, а також здійснювати професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку зазначеної категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабміном.

Відповідно до законопроекту, до виконання підприємствами, установами, організаціями (крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів), фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, може бути зараховано за рішенням Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів визначену кількість інвалідів, що забезпечені роботою на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, шляхом укладення договорів на виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, які виготовляються безпосередньо інвалідами.

Також законопроектом передбачено, що єдиний внесок для підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів, для яких таке підприємство, організація є основним місцем роботи, становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5 відсотка нарахування єдиного внеску для інвалідів, які працюють на відповідному підприємстві, в організації за основним місцем роботи.