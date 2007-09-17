Спати вдень корисно для серця

Денний сон оберігає від серцево-судинних захворювань, вважають американські учені. За їх даними, ризик померти від хвороб серця скорочується на 40% у людей, які регулярно сплять вдень.

Для участі в дослідженні співробітники медичної школи Гарварду відібрали близько 24 000 добровольців 20 - 86 років, які ніколи не переносили інфарктів та інсультів і не хворіли на онкологічні захворювання. Спостереження за учасниками, від яких вимагалося надати докладну інформацію про свій розпорядок дня і звички, продовжувалося шість років.

Після врахування таких чинників як особливості харчування і фізична активність, учені прийшли до висновку, що ризик смерті від серцево-судинних захворювань скорочувався для любителів подрімати вдень на 37%, за умови, що перерви для денного сну робилися мінімум три рази на тиждень і їх тривалість складала не меншого 30 хвилин. Коротші перерви на денний сон були пов`язані з 12-відсотковим зниженням ризику смерті від хвороб серця.

Автори дослідження відзначають, що захисний ефект денної сієсти був сильніше виражений у працюючих учасників у порівнянні з пенсіонерами. Корисність денного сну учені пов`язують із його сприятливим впливом на рівень гормонів стресу, надлишок яких пов`язаний із підвищеним ризиком інфарктів і інсультів.

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