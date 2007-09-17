“Ласкавого вбивцю” можна перемогти

Півстоліття тому європейські учені виділили білок, що має властивості противірусного антибіотика, і назвали його інтерфероном. Діапазон терапевтичного застосування інтерферонів виявився на подив широким. Поєднання інтерферону з противірусним препаратом рибавирином на сьогодні кращий спосіб лікування гепатиту С.

У разі зараження вірусом гепатиту С розвиток хронічного захворювання практично невідворотний. Інфекція, викликана гепатитом С, зазвичай проходить непомітно. Через приховане, м`яке протікання гепатит С не лише в побуті, але і в медичних кругах часто називають "ласкавим" вбивцею.

За відсутності лікування у третини інфікованих розвивається ураження печінки від помірного до цирозу або раку. На жаль, гепатит С у більшості випадків діагностують на стадіях, коли допомогти хворому вже неможливо.

Вірус гепатиту С виявляється у всіх біологічних рідинах, проте реальну небезпеку представляють лише кров і сперма. У слині, сечі, жовчі, сльозах, грудному молоці й інших рідинах концентрація вірусу досить незначна.

До введення обов`язкового скринирування донорської крові в 1994 році найбільш поширеним способом інфікування був трансфузійний. Завдяки встановленим тепер нормативам обстеження донорів переливання крові і застосування препаратів крові стало безпечнішим.

Передача вірусу гепатиту С можлива також при статевих контактах, втім ймовірність інфікування цим способом невелика і складає близько 5%. Ймовірність побутового зараження вірусом гепатиту С вважається достатньо низькою. Знаючи шляхи передачі вірусу, можна здійснювати профілактичні заходи.

Основу схем лікування гепатиту С складають препарати інтерферонів, дія яких імітує природну реакцію організму на інфекцію. Золотим стандартом лікування даного захворювання є поєднання інтерферону з противірусним препаратом рибавирином.

За словами керівника центру лабораторної діагностики Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру "Max-Well" кандидата біологічних наук Тетяни Чеусової, в Україні успішно застосовуються сучасні схеми діагностики гепатиту С. Таким чином, можна сподіватися, що буде рости як запит діагностики гепатиту С у населення, так і доступність лікування цього захворювання.