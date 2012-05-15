ВР збільшила допомогу випускникам із числа дітей-сиріт

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення зміни до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (№10136), внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 293 із 321 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу або відповідної установи органів праці та соціального захисту населення одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі шести (сьогодні двох - УНІАН) прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку.