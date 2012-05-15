Дітям до 16 заборонять розважатися вночі

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів з 319, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується заборонити дітям віком до 16 років з двадцять другої до шостої години перебувати у закладах, в яких проводиться діяльність у сфері розваг, та закладах громадського харчування, якщо їх не супроводжує принаймні однин з батьків чи інший законний представник дитини.

Під заборону встановлену не підпадають заклади культури, зокрема, театри, кінотеатри, філармонії, будинки культури тощо.

Також проект закону зобов`язує власників та посадових осіб розважальних закладів та закладів громадського харчування вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей віком до 16 років, яких не супроводжують батьки чи інші законні представники, надаючи їм право вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.

За невиконання вимог щодо перебування дитини у розважальних закладах та закладах громадського харчування законопроектом пропонується запровадити адміністративну відповідальність.