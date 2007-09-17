У Києві знизилась кількість хворих на туберкульоз

У І півріччі нинішнього року захворюваність активними формами туберкульозу, порівняно з аналогічним періодом 2006 р., знизилась на 15,5 % – з 26,5 до 22,4 на 100 тис. населення.

Про це повідомила у п’ятницю, 14 вересня під час розширеної колегії КМДА начальник Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Людмила Качурова.

Зокрема, за її інформацією, спостерігається зниження захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків – показник захворюваності зменшився на 6,45 %. Так, захворіло на активний туберкульоз 13 дітей, що становить 2,9 на 100 тис. дитячого населення, тоді як в минулому році за цей же період захворіло 14 дітей – 3,1 на 100 тис. дитячого населення.

Качурова повідомила, що в Києві в І півріччі 2007 року від туберкульозу померло 130 осіб (показник смертності становить 4,8 на 100 тис. населення). За її словами, аналіз випадків смерті свідчить про те, що в структурі смертності, як і в структурі захворюваності, збільшилась питома вага осіб без постійного місця проживання (49 осіб) та хворих на сполучену ТБ/ВІЛ-інфекцію.

За звітний період на 3,8 % зросла кількість профілактичних оглядів населення на туберкульоз – з 309,6 до 321,5 на 1 тис. населення.

likar.info