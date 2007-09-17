Україні не вистачає патологоанатомів

Україна відчуває катастрофічний дефіцит патологоанатомів. Брак таких професіоналів у Києві складає близько 50 %. При цьому в інших областях країни ситуація ще гірша.

Проте, без фахівців цього профілю неможливо не лише встановити точну причину смерті пацієнта, але й оцінити правильність вибраного лікарями лікування.

Про це розповів президент Асоціації патологоанатомів, завідувач відділом патологоморфології Інституту онкології АМН України, професор Костянтин Галахін.

"95% нашої роботи - це клінічна прижиттєва діагностика. Лише на підставі нашого письмового висновку хірурги роблять ті або інші дії в операційній - видаляють весь орган або тільки його частину", - говорить Галахін.

Він також відзначає, що саме патологоанатоми визначають, доброякісною чи раковою є пухлина у пацієнта.

Разом із тим, констатує професор, на сьогоднішній день в українських лікарнях залишаються незайнятими 48% штатних місць патологоанатомів.

Особливо складна ситуація склалася в районних центрах. "Іноді доходить до абсурду - сьогодні хірург оперує, а наступного дня він виступає в ролі патологоанатома! Про яку об`єктивність в цьому випадку може йтися?" - звертає увагу Галахін.

Серед причин ситуації, що склалася, він в першу чергу називає низьку оплату праці фахівців подібного профілю.

"На жаль, наша професія не в моді, тому й існує хронічний дефіцит — випускники медуніверситетів вважають, що набагато престижніше і вигідніше працювати акушером-гінекологом або стоматологом", - додає медик.

Нагадаємо, що сьогодні тільки в Києві не вистачає приблизно тисячі лікарів - в першу чергу дільничних всіх спеціальностей, а також патологоанатомів, фтизіатрів, лікарів-лаборантів, педіатрів - і майже 10 тисяч медичних сестер.

Корреспондент.net