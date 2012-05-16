Сім'ям з прийомними дітьми допомагатимуть більше

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та посилення матеріальної підтримки сімей, у яких виховуються такі діти”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 262 народних депутатів з 320 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується у визначенні терміну “середньомісячний сукупний дохід сім’ї” зазначити, що допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування, при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховується.