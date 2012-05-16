Фонд Ахметова придбав спецавтомобіль для перевезення туберкульозників

Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» придбав спеціально обладнаний автомобіль «Газель» для транспортування в Донецькій області хворих з відкритою формою туберкульозу з місць позбавлення волі до лікувальних установ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

У повідомленні відзначили, що вартість автомобіля становила близько 150 тис грн.

За словами керівника програми «Зупинимо туберкульоз у Донецькій області» БФ «Розвиток України» Дениса Денисенка, лікування хворих, які звільнилися з місць позбавлення волі, - один з пунктів п`ятирічної програми з подолання епідемії туберкульозу в Донецькому регіоні, і «дуже важливо, аби кожен хворий був відразу доставлений на лікування в тубдиспансер, що допоможе знизити ризик розповсюдження захворювання в суспільстві».

У прес-службі нагадали, що в березні 2012 року добродійний фонд «Розвиток України» вже передав 6 спецавтомобілів до міст області для транспортування хворих з відкритою формою туберкульозу з дому до лікувальної установи.

Довідка УНІАН. Добродійний Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.