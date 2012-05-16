Депутати - проти дискредитації проекту «Дитяча лікарня майбутнього»

Депутатська група «Наша Україна» висловлює рішучий протест проти спроб дискредитації проекту будівництва в Україні Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини («Дитячої лікарні майбутнього») та політичних маніпуляцій навколо цього.

Про це йдеться у відповідній заяві, переданій УНІАН прес-службою «Нашої України».

«Дитяча лікарня майбутнього» - це найбільший проект в історії України, метою якого є створення в нашій державі унікальної медичної установи для допомоги дітям у найскладніших випадках. Ця лікарня дозволить лікувати в Україні дітей, яким сьогодні можуть допомогти тільки за кордоном. Тривалий час для створення медичного закладу такого рівня у держави не було ані коштів, ані політичної волі, аж поки ініціативу на себе не взяв тодішній Президент нашої держави Віктор Ющенко”, - підкреслюється в заяві.

За словами її авторів, «саме завдяки позиції В.Ющенка ситуацію вдалося зрушити з мертвої точки».

Як йдеться в заяві, «Дитяча лікарня майбутнього» є державним проектом, замовником її будівництва виступає клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, а благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього» лише надає допомогу державі у проектуванні лікарні, оснащенні її медичним устаткуванням та навчанні фахівців, які будуть у ній працювати. При цьому Фонд повністю виконує свої зобов`язання і діє чітко в рамках українського законодавства, підкреслюють «нашоукраїнці».

"На жаль, процес побудови лікарні висвітлив цілу низку системних проблем, що існують як у сфері благодійництва, так і будівництва. Однак, незважаючи на всі перепони, за сприяння Фондів «Україна 3000» і «Дитяча лікарня майбутнього» вже 20 українських лікарів пройшли стажування в найкращих медичних закладах світу, а обладнання, придбане і передане Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, вже рятує сотні дитячих життів”, - йдеться у заяві.

Депутати “Нашої України” зазначили, що робота щодо організації будівництва «Лікарні майбутнього» відбувається відкрито і прозоро. Усі фінансові звіти та інші документи щодо витрачених коштів неодноразово оприлюднювались через ЗМІ, а численні перевірки КРУ, податкової адміністрації та прокуратури не виявили жодного порушення.

”Незалежно від того, хто замовив цю дискредитаційну кампанію: чи то нинішня влада, яка хоче самоусунутися від реалізації цього проекту, чи то політичні опоненти В.Ющенка, - усі вони таким чином продовжують гальмувати створення в Україні сучасної клініки для дітей. А в цей час Україна виходить на перші місця в Європі за рівнем дитячої смертності», наголосили парламентарії.

На переконання «нашоукраїнців», Верховна Рада повинна займатися "не імітацією діяльності" шляхом створення слідчих комісій на підставі недостовірних публікацій, а «вирішенням реальних проблем країни: соціально-економічної кризи, вимирання нації, безробіття, а також протидіяти політичним репресіям та сприяти поверненню України на демократичний європейський шлях розвитку».

Як повідомляв УНІАН, 16 травня, як очікується, Верховна Рада розгляне постанову про створення слідчої комісії з питань розслідування фактів зникнення благодійних коштів на будівництво «Дитячої лікарні майбутнього».

Про це йдеться в проекті розкладів засідань Верховної Ради на парламентський тиждень 15-18 травня.

Довідка УНІАН. Капсулу у фундамент «Дитячої лікарні майбутнього» було закладено 16 березня 2006 року на території клініки "Феофанія" в Києві.

Під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", який проходив 17 грудня 2006 року, було зібрано більш як 262 млн грн благодійної допомоги на будівництво цього закладу.

20 жовтня 2011 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль направив звернення генеральному прокурору України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не розпочатого будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» і встановити, куди поділися зібрані благодійні кошти.

Того ж дня в благодійному фонді “Дитяча лікарня майбутнього” заявили, що за наслідками перевірок контролюючих органів жодних порушень в його роботі не виявлено.

4 листопада 2011 року голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва заявила, що держава не добудовуватиме «Дитячу лікарню майбутнього». "Це не державний і не урядовий проект. Хоча ми розуміємо, як це необхідно, розуміємо виняткову важливість такої лікарні для нашої країни", - сказала вона.

У свою чергу голова правління фонду "Україна 3000" Олександр Максимчук заявив, що Фонд без допомоги держави не зможе добудувати “Дитячу лікарню майбутнього”.

11 листопада 2011 року прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що «Дитяча лікарня майбутнього» буде побудована. Водночас він наголосив, що уряд не має чіткого плану, як цей проект буде реалізовано. Проте прем`єр пообіцяв, що розгляне це питання.



