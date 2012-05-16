ВР планує посилити охорону рідкісних видів тварин і рослин

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Червону книгу України» щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 259 народних депутатів з 302, зареєстрованих в сесійній залі.

У проекті пропонується доповнити статтю 3 Закону України «Про Червону книгу України» новою частиною, згідно з якою до Червоної книги рослинного світу включаються вищі і нижчі рослини, а також непатогенні мікроорганізми.

Крім того, до ареалів охорони об’єктів Червоної книги пропонується відносити перебування (зростання) відповідних об’єктів не лише у природних, а й штучних умовах.