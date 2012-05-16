Держслужбовці мають поважати найвищі інтереси дитини

Державні службовці у своїй діяльності мають неухильно дотримуватися принципу найвищих інтересів дитини, заявляє Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у ході наукової конференції «Наука як ресурс модернізаційної стратегії держави», що відбулася в Національній академії державного управління при Президентові України, Ю.Павленко сказав, що сфера захисту прав дітей повинна розвиватись у взаємодії наукових і практичних напрацювань для формування якісних та ефективних державницьких рішень у цій площині. За його словами, саме за таким принципом організована робота Уповноваженого Президента України з прав дитини та відповідного Управління Адміністрації Президента.

«На основі своїх інспекційних поїздок я роблю моніторинг дій влади всіх рівнів щодо захисту прав дітей, також за власними матеріалами, матеріалами обласних держадміністрацій та громадських організацій отримую інформацію для об’єктивної оцінки становища дітей в Україні», - констатував він.

«Має бути досягнута міжсекторальна взаємодія всіх структур, дотичних до питання захисту прав дітей», - додав Ю.Павленко.

Серед актуальних завдань держслужбовців він назвав забезпечення реалізації на місцях соціальних ініціатив глави держави. «Це надзвичайно актуальне питання, адже йтиметься про роботу та допомогу сім’ям у складних життєвих обставинах», - сказав Ю.Павленко.