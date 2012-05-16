У Тернополі встановили єдиний в Україні апарат для дроблення каміння у нирках вартістю 150 тис. євро

У Тернополі в лікарні швидкої допомоги встановили єдиний в Україні сучасний апарат для дроблення каміння в нирках вартістю 150 тис. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації апарату міський голова Сергій Наддал повідомив, що встановлено апаратуру на умовах державно-приватного партнерства.

«В умовах недофінансування медицини ми змушені не лише використовувати бюджетні кошти, а й шукати інші шляхи розвитку медицини в місті. Ведеться плідна співпраця з інвесторами. Як результат, у місті з’являються нові лікувальні відділення, сучасна медична техніка, якої до цього часу не було. Тож тепер тернополянам не потрібно їхати в інші міста, щоб пройти курс лікування», – сказав С.Надал.

Він додав, що з інвестором досягнуто домовленості про знижки для соціально незахищених верств населення, також визначено категорії людей, які зможуть лікуватися безкоштовно.

За словами уролога Юрія Малевича, придбаний апарат випуску 2012 року фірми Siemens – єдиний в Україні.

«Апарат складається із ультразвукового пристрою, за допомогою якого можна фокусувати сам камінь, гармати, яка індукує ультраударну хвилю, і багатофункціонального рухомого стола, на якому лежатиме хворий. Завдяки цьому людину не потрібно буде рухати. Хвиля безперешкодно проходить до каменя, руйнує його, не завдаючи шкоди організму. Апарат не дає жодного рентген-навантаження. Процедура безболісна, госпіталізація проводиться після дроблення каменів рідко», – сказав Ю.Малевич.