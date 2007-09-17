Українські немовлята гинуть через застаріле медичне обладнання

Лікарі відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених недоношених дітей з патологією ІПАГ України не в змозі надати якісну допомогу немовлятам, про це на прес-конференції повідомила лікар-анестезіолог відділення Наталія ГОНЧАРЕНКО.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відділення розраховане на 9 місць, проте воно завжди переповнене і не має необхідного медичного устаткування для підтримки життя недоношених новонароджених. Наявна апаратура - застаріла і не може працювати в потрібному режимі. До того ж, повністю оснащено лише три місця. І, коли дітей в критичному стані більше, ніж троє – їх рятують лікарі в так званому “ручному” режимі, заявляє Н.ГОНЧАРЕНКО.

У прес-конференції також брали участь представники благодійного проекту "Немовлята України". Вони розповіли про свою ініціативу щодо збору коштів на придбання устаткування для виходжування новонароджених. Планувалося, що впродовж 2,5 місяця вдасться зібрати понад 600 тисяч гривень на придбання мінімального комплекту медичного устаткування - трьох інкубаційних боксів і всіх систем життєзабезпечення.

Було надіслано пропозиції до понад тисячі київських підприємств, а також до політичних партій і блоків. Встановлений термін закінчується через кілька днів, проте вдалося зібрати лише близько 40% необхідної суми.

Тому представники фонду вирішили звернутися до всіх українців з пропозицією підтримати благодійний проект.