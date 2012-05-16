Чи був всесвітній потоп?

Українська 5-та підводно-археологічна експедиція "Берег Богів" у Чорному морі перевірить гіпотезу про всесвітній потоп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив керівник експедиції, заступник директора НДІ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Сергій Воронов.

Він пояснив, що, згідно з теоріями деяких учених, легенда про всесвітній потоп, описаний у Біблії, має відношення до Чорного моря – через затоплення середземноморськими або каспійськими водами.

За словами С.Воронова, експедиція пройде з 21 по 26 травня під прапором ЮНЕСКО і поєднає археологічні та геологічні дослідження. Досліджено буде зміни коливання рівня Чорного моря у різні геологічні епохи та вплив коливання рівня моря на міграційні процеси доісторичної людини.

Як сказав С.Воронов, експедиція з 11 осіб розпочне шлях біля Євпаторії і завершить його в Одеській області. Біля Криму вони мають намір дослідити затонулий тисячі роки тому колишній морський берег, який зараз знаходиться під товщею води.

«Фахівці-археологи за допомогою візуалізації цього узбережжя зможуть врешті визначитися з місцем розташування палеонтологічних стоянок, тобто, стоянок доби кам’яного віку на морському узбережжі» - сказав С.Воронов.

Він нагадав, що і багато тисяч років тому Дніпро впадав у Чорне море. «Зараз на північно-західному шельфі України, на дні моря, знаходиться русло Дніпра», - сказав С.Воронов і додав, що експедитори дослідять затоплене морем прадавнє русло палео-Дніпра, на берегах якого могли розташовуватися стоянки доісторичних людей.

Інше завдання експедиції – опрацювання, фото- та відеофіксація геологічних об’єктів, зокрема, газових, метанових факелів, грязьових вулканів та карбонатних структур. Це завдання розроблене у зв’язку з необхідністю пошуків і розвідки нових джерел горючих корисних копалин, повідомив С.Воронов.

У свою чергу, директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Андрій Єрмолаєв наголосив на важливості подібного проекту для історії та культури. Він зауважив, що якщо така унікальна археологічно-геологічна експедиція виявиться ефективною, вони проводитимуться і надалі.

На маршруті було визначено 19 головних точок для досліджень. Загальна довжина маршруту - 494 км. Бюджет – близько 200 тис. грн.

Учасники експедиції використовуватимуть телекерований підводний апарат "Софокл-1" з гідролокатором кругового обзору "Акінак". Проте, підводно-технічне обладнання експедиції дозволяє робити дослідження на глибині лише до 100 м, тоді як американський апарат "Геркулес" спускається до 4 км.