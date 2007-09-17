Діти, хворі на цукровий діабет, взяли участь у міжнародному фестивалі

7-14 вересня в дитячому центрі «Артек» вперше відбувся міжнародний фестиваль «Україна-Артек 2007», участь у якому взяли діти, хворі на цукровий діабет.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Ради Української діабетичної федерації, яка організувала фестиваль, Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

За її словами, дітям з особливими потребами доводиться в нашій країні зустрічатися не тільки з повсякденними труднощами, пов`язаними із станом їх здоров`я, а й з дискримінацією в суспільстві, а також позбавленням багатьох можливостей для реалізації себе як особистості. Разом з тим, наголосив В.ОЧЕРЕТЕНКО, багато людей з цукровим діабетом, які захворіли в ранньому віці, доводять своїм життям, що вони «більше ніж повноцінні». Крім того, такі люди організованіші, чуйніші.

Саме підтримка дітей, хворих на діабет, щоб вони вірили у свої сили, щоб у них не розвивався комплекс неповноцінності, Федерація організовує різні заходи.

Директор фестивалю «Україна-Артек 2007» Ірина ВЛАСЕНКО відзначила, що в Україні для дітей з особливими потребами, в т.ч. і хворих на цукровий діабет, існують медичні протипоказання для перебування в будь-яких таборах.

В акції, яка відбулася цього року в «Артеку», взяли участь 20 українських дітей, хворих на цукровий діабет, а також діти з інших країн СНД – Узбекистану, Казахстану, Грузії, Білорусі, Молдови, крім того, діти із США, Італії, Данії.

І.ВЛАСЕНКО розповіла, що за підтримки адміністрації «Артек», для дітей було складено дуже насичену програму фестивалю. Окрім інтелектуальних ігор і вистав команд, було проведено безліч тренінгів, на яких порушувались питання роботи в команді, лідерства тощо. Крім того, тренінги проводились для різних цільових груп – для вожатих, командирів загонів, для учасників, гостей фестивалю – керівників громадських організацій, які приїхали з різних країн.

Кульмінацією фестивалю, за словами І.ВЛАСЕНКО, було сходження дітей на гору Аюдаг.

Вона висловила думку, що проведеним фестивалем організатори зуміли переконати дирекцію табору, що дітям з цукровим діабетом місце серед здорових людей. «Зуміли, бо дітлахи не створювали жодних додаткових проблем і труднощів, дуже адекватно себе вели в суспільстві і хотіли займатися творчістю тощо», - сказала директор фестивалю.

За даними В.ОЧЕРЕТЕНКО, в Україні зареєстровано майже 1 млн. людей, хворих на цукровий діабет. Однак, наголосила вона, за даними Міжнародної діабетичної федерації, їх має бути зареєстровано втричі більше. На сьогодні в Україні зареєстровано 5 тис. дітей, хворих на діабет (у віці від 0 до 15 років).

На її думку, держава повинна більше інформувати громадян про це захворювання, про спосіб життя людей, у яких воно знайдено і т.д.

Говорячи на тему дискримінації людей з цукровим діабетом, вона відзначила, що Міжнародна діабетична федерація чітко дотримується позиції, що хворий має право вибирати інсулін того чи іншого виробника, а крім того, переведення хворого з одного виду інсуліну на іншій може відбуватися лише за його фізіологічними показами, тобто лікар і хворий повинні разом вирішувати проблему використання препарату.

На завершення В.ОЧЕРЕТЕНКО повідомила, що в травні 2008 р. Українська діабетична федерація запланувала проведення міжнародного форуму з прав дитини з особливими потребами.