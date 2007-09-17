Відбулася “Панацея-2007”

14 вересня, у День фармацевтичного працівника, відбулася церемонія нагородження переможців УІІІ щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України „Панацея – 2007”. Національний палац мистецтв „Україна” у цей вечір вмістив близько 4000 фармацевтів з усіх куточків України.

"Основним завданням вітчизняної фармації є забезпечення пацієнтів якісними, безпечними та доступними ліками, - сказав на церемонії вручення нагород заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Гудзенко. - Саме за такими критеріами визначалися переможці конкурсу у численних номінаціях конкурсу".

Зокрема, у номінації „Препарат року” переміг лікарський засіб „Дуфастон” компанії „Солвей Фарма”, завдяки якому близько 30 тисяч жінок України благопоручно народили своїх дітей. Дипломи та граціозні статуетки Панацеї, які отримали фармацевти, – це визнання їх щоденної наполегливої праці.

За останні роки фармацевтичні підприємства України (сьогодні галузь представлена 140 ліцензованими виробниками і майже 23 тисячами аптечних закладів) досягли світового рівня. Десятки мільйонів гривень вкладено і вкладаються в освоєння нових технологій з використанням сучасного устаткування, у створення системи забезпечення якості.