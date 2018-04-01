Англійські вчені: українська їжа небезпечна для здоров`я

Англійські вчені з`ясували, що більшість харчових добавок, дозволених в Україні, шкідливі для здоров`я, особливо для дитячого організму.

Учені попереджають, шкідливий вплив цих добавок може призвести до підвищеної стомлюваності, неспокійного сну і навіть зниження розумових здібностей.

Дослідження англійських фахівців опублікувало авторитетне медичне видання - журнал «Ланцет».

Льодяники, морозиво, джеми - все це може загрожувати здоров`ю вашої дитини. Українські та зарубіжні виробники вже не перший рік пхають нас харчовими добавками - ароматизаторами, фарбниками, консервантами. Їх додають куди завгодно - вже не завжди розумієш, що купив: ковбасу з м`яса чи соєву з «ароматом, ідентичним натуральній свинині». Ми вже звикли. Відкритим залишається лише питання про те, наскільки це все шкодить здоров`ю.

У лабораторії гігієни харчування Інституту гігієни і медичної екології ім. Марзєєва повідомили, що харчові добавки, які вивчали англійські вчені, досі дозволені в Україні.

«Ми вже давно б`ємо у всі дзвони з приводу різних шкідливих добавок. Проте нас не хочуть чути», - сказала завідувачка лабораторією Марія Гулич.

За теорією, одержавши код Е і національну «прописку» в нормативах, будь-яка добавка вважається перевіреною щодо безпеки для людини. Таким чином, на сьогоднішній день виробники формально не порушують закон.

Проте з часом з`являються нові відомості про ту або іншу добавку. Як, наприклад, кока-колу виготовляли з використанням кокаїну - і ніхто його шкідливим не вважав.

Ось деякі з дозволених в Україні добавок з кодом Е:

Е-102, тартразин

Жовтий фарбник. Застосовується в морозиві, желе, пюре, супах, йогуртах, гірчиці тощо. За своєю природою є кам`яновугільним дьогтем, відноситься до промислових відходів. Надзвичайно небезпечний для астматиків. Може викликати мігрень, свербіння і порушення зору. А у дітей ще дратівливість, надмірну активність, порушення сну. Заборонений в багатьох країнах.

Е-110, жовтий «сонячний захід» FCF, оранжево-жовтий S

Додається в кольорову цукеркову глазур, джеми, забарвлені напої, пакетовані супи, східні прянощі, соуси і ін. Викликає алергічні реакції, закладеність носа, нежить, нудоту, болі в животі, гіперактивність. Заборонений в багатьох країнах.

Е-211, бензоат натрію

Це консервант з властивостями антибіотика і підсилювача кольору. Зустрічається в соусах для барбекю, прессервах, соєвих соусах, «фруктових» драже, льодяниках і ін. Викликає алергічні реакції. Шкідливі властивості посилюються у поєднанні з Е-102 (тартразином).

Е-104, жовтий хіноліновий

Використовується в копченій рибі, кольорових драже, льодяниках від кашлю, жуйках. Викликає запалення шкіри і підвищену активність у дітей. Заборонений в Австралії, Японії, Норвегії, США.

Е-122, азорубін, кармуазин

Фарбник червоного кольору. Застосовується в марципанах, джемах, рулетах з варенням, йогуртах, «коричневих» соусах, червоних напоях. Викликає висип і алергії. Заборонений в Австрії, Норвегії, Швеції. В Австралії його включили в групу харчових алергенів, небезпечних для астматиків.

Е-129, червоний спеціальний

Може бути оранжевого кольору. «Проліз» в деякі солодощі, ліки, косметичні засоби, вафлі та інші кондитерські вироби. Може стати причиною раку, викликає алергію різних видів. Заборонений в 9 державах Європи.

Е-124, понсо 4R (яскраво-червоний 4R), кошенилевий червоний

Можна виявити в салатних заправках, десертних топінгах, кексах, бісквітах, виробах із сиру, салямі. Канцероген - може викликати рак. Провокує напади астми. Заборонений в багатьох країнах.

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