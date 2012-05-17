Центр дитячої онкогематології повністю забезпечений засобами

Центр дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку НДСЛ «Охматдит» повністю забезпечений засобами для лікування пацієнтів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба МОЗ України у відповідь на запити щодо забезпечення Центру дитячої онкогематології антикоагулянтами для проведення хворим дітям процедур тромбофорезу.

“На даний момент на складі НДСЛ «Охматдит» знаходиться 100 одиниць антикоагулянту виробництва фірми «Baxter», ще 40 додаткових одиниць медичного засобу «Охматдит» закупив в Київському обласному центрі крові. Такої кількості антикоагулянтів вистачить для безперебійного забезпечення лікування дітей протягом декількох місяців”, – повідомила прес-служба.

За повідомленням, у той же час Міністерство охорони здоров’я України провело роботу щодо реєстрації антикоагулянту, який може постачатися для сетів будь-яких виробників. Також міністерство запевняє, що протягом двох тижнів будуть проведені відкриті торги на закупівлю виробів медичного призначення для лікування онкохворих дітей, в тому числі, антикоагулянтів. Оголошення про це розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.