Угода про запровадження екстреної допомоги 112 - недійсна

Угода між Міністерством надзвичайних ситуацій та американською компанією Hewlett Packard про запровадження в Україні системи екстреної допомоги 112 є недійсною.

Про це на брифінгу в Міністерстві надзвичайних ситуацій заявив голова Комітету конкурсних торгів міністерства Олег Ціцак, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За його словами, МНС усвідомлювало, що впровадження в Україні системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером буде непростою, враховуючи юридичні, технічні особливості, а також часові рамки і масштаби проекту, якого за своїм змістом та обсягом в нашій державі за часи незалежності не було.

О.Ціцак повідомив, що в основу даного проекту було закладено передові рекомендації Європейської Асоціації Служб Екстреної Допомоги (EENA) щодо вимог самої Системи-112, а також вендерів (компаній), які мають найуспішніший досвід запуску подібних Служб в Європі або США.

"Враховуючи відсутність подібних проектів в нашій державі за останні 20 років, українське законодавство та правила проведення державних закупівель виявилися недосконалими в даному напрямку. Крім того, додатково до підписаної угоди, необхідно було укласти близько 20 додатків до неї: кошториси витрат як в цілому, так і по кожному етапу; календарний план реалізації проекту; специфікацію по кожному етапу та кожній системі і т.д.", – зауважив він.

Голова Комітету конкурсних торгів МНС додав, що в Угоді була закладена необхідність узгодити протягом 5 днів з моменту підписання та зареєструвати в Державному Казначействі сам договір з усіма додатками.

"Протягом 5 днів МНС та НР зробити це не змогли. Та форма участі інтегратора в проекті, яку регламентує українське законодавство, не спрацювала б. Тому ми домовилися не продовжувати роботу за даним контрактом надалі і відмовитися від нього", – заявив чиновник.

О.Ціцак нагадав, що система 112 мала частково запрацювати у 4-х містах, що приймають матчі фінальної частини Євро-2012.

"На даний момент, система 112 у Львові, Харкові, Києві та Донецьку функціонувати не буде, але це не означає, що не працюватиме телефонний номер 112. Ми узгодили з компанією "Укртелеком" технічні можливості та чекаємо на рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації з даного питання", – сказав він.

За словами О.Ціцака, дзвінки, що надходитимуть на цей номер, будуть автоматично переадресонані на Службу порятунку МНС України 101. Телефонувати громадяни України та іноземці зможуть з будь-якого куточку України і отримають необхідну екстрену допомогу в тому регіоні, де вони перебувають.

"Дана переадресація буде непомітна для людини, що телефонуватиме. Виклики прийматимуть 4 міста, які проводитимуть Євро-2012, адже там вже є підготовлені диспетчерські центри 112. Крім того, оператори зв’язку володітимуть кількома іноземними мовами. Цю послугу ми вводимо, розуміючи, що іноземці, які прибудуть до нашої держави на футбольний чемпіонат, орієнтуються на існуючий в їхніх державах єдиний номер екстреної допомоги 112", – сказав О.Ціцак.

Як заявив голова Комітету конкурсних торгів МНС, міністерство не відмовляється від впровадження системи 112. Зараз МНС готується до проведення нових тендерних процедур. В них зможуть взяти участь усі бажаючі компанії, які мають успішний досвід реалізації подібних проектів.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня МНС та американська компанія Hewlett Packard підписали угоду про впровадження в Україні системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який був присутній на церемонії, тоді заявив, що на цю подію чекали не тільки в МНС, а й в усьому українському суспільстві.

В.Балога зазначив, що загальна вартість контракту з Hewlett Packard - 650 млн грн. Усі необхідні роботи мають бути виконані протягом двох років, але основна їхня частина запланована на 2012 рік.

Ще раніше В.Балога заявляв, що уряд виділив 452 млн грн на проведення першого етапу робіт. Були знайдені і підготовлені приміщення для розташування центрів 112 у містах проведення матчів футбольного чемпіонату Європи, які повинні були запрацювати у травні цього року. Для впровадження системи була модернізована вся телекомунікаційна мережа МНС. Крім того, Верховна Рада прийняла закон про систему 112.

«Говорити про гальмування процесу дещо некоректно. Поки справи йдуть за планом, і ми розраховуємо впровадити систему 112 у Львові, Харкові, Донецьку, Києві й області до початку Євро-2012. Повністю мережа має запрацювати по всій країні в 2013 році», - наголосив міністр.