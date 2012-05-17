В українських річках гине риба

В Інгульці, пониззях Дніпра і затоках Каховського водосховища зафіксовано загибель риби

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління охорони довкілля в Херсонській області, інспекторами Херсондержрибохорони виявлений факт загибелі риби в нижній частині річки Інгулець, додатковій системі і в основному руслі річки Дніпро, а також у затоках Каховського водосховища (у Голопристанському і Білозерському районах).

Зокрема, 14 травня в акваторії пониззя Дніпра виявлено 528 загиблих рибин (здебільшого, коропа і товстолоба), в акваторії Дніпро-Бузького лиману виявлено 992 загиблі рибини (теж, в основному, короп і товстолоб).

Відібраний іхтіологічний матеріал (загибла риба) для аналізу в лабораторію ветеринарної медицини. За попередніми результатами досліджень, проведених Херсонською регіональною лабораторією ветеринарної медицини, поки що не підтверджені ознаки отруєння (за рахунок накопичених токсикантів, важких металів) і бактеріологічної дії.