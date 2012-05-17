Що стоїть за непереборним бажанням щось з'їсти?

Не тільки вагітні іноді відчувають непереборне бажання поласувати чимось солоденьким, шкідливим, солоним або з`їсти гору листового салату. Кожен другий житель планети, стверджують експерти, регулярно відчуває найсильніші напади звірячого апетиту, пише Bild.

"Іноді плиткою шоколаду або шматочком торта ми "заїдаємо" стрес. Однак нерідко за нашим бажанням негайно щось з`їсти криється брак конкретної речовини в нашому організмі", - пише видання. "Наше тіло посилає нам однозначні сигнали, які свідчать про його істинні потреби", - вважає експерт-дієтолог Вернер Вінклер, зауважуючи, що непереборне бажання з`їсти щось певне - це не примхи нашого організму, а показник браку якогось конкретного вітаміну або мінералу, пише Іннопресса.

"На жаль, лише деякі в ладах зі своїм організмом і можуть відрізнити звичайне почуття голоду від нав`язливого бажання поглинути щось конкретне і не завжди корисне. У такому разі ці стани стають проблемою", - впевнена автор книги, присвяченої цьому феномену, Маріон Грильпарцер . За її словами, необов`язково кожен раз споживати фастфуд або з`їдати плитку шоколаду, коли здається, що без цього не обійтися.

"Брак в організмі заліза нерідко призводить до того, що людина небайдуже дивиться на соковиті стейки і гамбургери". Фахівці пропонують в якості заміни продуктів тваринного походження вживати боби, а також багаті на залізо вівсяні пластівці і шпинат.

Тяга до всіляких жувальних пастилок та мармеладу вказує на брак цукру і перш за все селену. Останній захищає клітини від вільних радикалів і бере участь в гормональних процесах, що відбуваються в щитовидній залозі. Дієтологи радять вдаватися в такому випадку до сухофруктів - крім усього іншого вони є справжнім джерелом калію.

За бажанням перекусити чіпсами і солоними сухариками таїться брак натрію, стверджують експерти. Побороти непереборне бажання з`їсти упаковку чіпсів допоможе підсолена вода або жменька оливок.

"Ті, чий раціон не обходиться без шоколаду, імовірно страждають від нестачі цинку. Цей елемент відомий тим, що бере участь в різних обмінних процесах і зміцнює захисні сили організму. Горіхи і насіння - перш за все кешью та соняшникове насіння - містять в собі багато цинку. Але абсолютними рекордсменами за вмістом цього елемента є устриці ".