Чи буде суд над вбивцями Оксани Макар відкритим?

Державне обвинувачення у справі Оксани Макар під час попереднього слухання кримінальної справи, призначеного на 24 травня 2012 року, проситиме суд проводити відкрите судове засідання та розглядати цю справу колегіально.

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, про це повідомив керівник групи підтримання державного обвинувачення у цій справі старший прокурор відділу Головного управління підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Ярослав Кривов’яз.

«Державне обвинувачення під час попереднього слухання кримінальної справи, призначеного на 24 травня 2012 року, проситиме суд розглядати справу у відкритому режимі, оскільки ця справа набула досить широкого суспільного резонансу, причому не лише в Україні, а й на міжнародному рівні», - зазначив він, додавши, що відкрите засідання забезпечить повну прозорість процесу, за яким спостерігатиме суспільство.

«Закритими, думаю, будуть лише засідання, на яких досліджуватимуться докази, що розголошують інтимні відомості. Також хочу наголосити, що державне обвинувачення проситиме суд розглядати цю справу не одноосібно, а колегіально», - сказав Я.Кривов’яз.

Він пояснив, що колегіальний розгляд таких справ передбачений законодавством.

«Цього вимагає закон. Відповідно до чинного на сьогодні Кримінально-процесуального кодексу України судовий розгляд у даній категорії справ проводиться колегіально, тобто у складі трьох суддів», - сказав прокурор.

Тож, за його словами, 24 травня Центральним районним судом м. Миколаєва буде вирішено низку процесуальних питань, а саме: чи підсудна справа даному суду, чи можна призначати справу до судового розгляду для її слухання по суті, чи немає підстав для зміни міри запобіжного заходу, і серед інших питань має бути, виходячи з вимог КПК, рішення про слухання справи колегіально.

Я.Кривов’яз зауважив, що санкції статей, що інкримінуються обвинуваченим, передбачають позбавлення волі на строк від 10 до 15 років і аж до довічного позбавлення волі.

«Обвинуваченням інкримінується вчинення особливо тяжких злочинів, санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Але перш ніж говорити про якісь конкретні строки, спочатку мають бути досліджені усі докази у ході судового слідства. Якщо ж ці докази знайдуть своє підтвердження, то з урахуванням тяжкості вчинених злочинів не виключено можливості призначення максимального покарання. Але, знову ж таки, усі крапки над «і» має поставити суд. Державні обвинувачі орієнтуватимуть суд на призначення винним покарання з урахуванням ступеню тяжкості вчинених злочинів та характеристик цих осіб»,- пояснив Я.Кривов’яз.

Як повідомлялося, з боку низки політичних діячів, а також журналістів, у тому числі й іноземних, лунають заклики щодо найбільш широкого доступу громадськості до слухання справи О.Макар і проведення судового засідання у відкритому режимі. Громадяни стурбовані тим, що будь-яка закритість при цьому може слугувати для приховування якихось негативних фактів, у тому числі й допущених з боку міліції.

Довідка УНІАН. 10 березня у Миколаєві троє чоловіків заманили у квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого намагалися її задушити і спалити. Дівчина з опіками 55% тіла була госпіталізована в дуже тяжкому стані. Вона померла 29 березня в опіковому центрі Донецька.

25 квітня Генеральна прокуратура України затвердила обвинувальний висновок і передала до Центрального районного суду Миколаєва кримінальну справу за звинуваченням трьох убивць О.Макар.