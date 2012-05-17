Внесено зміни до закону про охорону праці

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці» (№8484).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 262 із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Закону України «Про охорону праці». Відповідно до них, державний нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону праці здійснюється шляхом проведення інспекційних перевірок юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю з метою забезпечення ефективного застосування законодавства з охорони праці.

Порядок проведення інспекційних перевірок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці затверджується центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці можуть повідомляти про проведення інспекційної перевірки, якщо вони не мають підстав вважати, що таке повідомлення може перешкодити виконанню їхніх обов`язків.

Якщо під час проведення перевірки виявлено порушення, посадова особа центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці складає обов’язковий до виконання припис.

У разі виявлення порушення вимог законодавства про охорону праці, що створює безпосередню загрозу здоров`ю чи безпеці працівників, у приписі посадової особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці встановлюється заборона виконання робіт, експлуатації об’єктів, обмеження виробництва.

Юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю та які одержали припис посадової особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про усунення порушень законодавства про охорону праці, зобов`язані у визначений у приписі строк усунути порушення та подати інформацію у письмовій формі про їх усунення.

Державний нагляд за законодавством про охорону праці центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці здійснює безпосередньо та через створені в визначеному порядку територіальні органи.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.