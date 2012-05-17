Образ лікаря у рекламі можна використовувати

Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроект «Про внесення змін до закону України «Про рекламу» (№9736).

Як передає кореспондент УНІАН, за його ухвалення проголосувало лише 46 (за необхідних 226 – УНІАН) із 332 народних депутатів України зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачалося заборонити використання образу лікаря у рекламі, а також образів осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.