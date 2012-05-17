Образ лікаря у рекламі можна використовувати
17:56, 17 травня 2012Країна
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ВР не підтримала законопроект
Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроект «Про внесення змін до закону України «Про рекламу» (№9736).
Як передає кореспондент УНІАН, за його ухвалення проголосувало лише 46 (за необхідних 226 – УНІАН) із 332 народних депутатів України зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законопроектом передбачалося заборонити використання образу лікаря у рекламі, а також образів осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.
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