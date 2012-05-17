Журналісту терміново необхідна допомога!
18:00, 17 травня 2012Країна
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У важкому стані
Волинському журналісту Ігору Вікторовичу Чубу необхідна допомога, повідомляє Віче. На даний час він знаходиться у важкому стані у відділенні анастезіології Луцької міської клінічної лікарні й конче потребує фінансової допомоги на лікування.
Просимо відгукнутися усіх небайдужих! Кошти можна переказувати у ПриватБанку на рахунок 4405885823963225.
Для юридичних осіб
Отримувач: ПриватБанк
Назва банку: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ОКПО: 14360570
В призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на карту 4405885823963225
ІПН - 3047508621
Кому: Баран Галина Миколаївна
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