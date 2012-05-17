Журналісту терміново необхідна допомога!

Волинському журналісту Ігору Вікторовичу Чубу необхідна допомога, повідомляє Віче. На даний час він знаходиться у важкому стані у відділенні анастезіології Луцької міської клінічної лікарні й конче потребує фінансової допомоги на лікування.

Просимо відгукнутися усіх небайдужих! Кошти можна переказувати у ПриватБанку на рахунок 4405885823963225.

Для юридичних осіб

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