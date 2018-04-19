Йодний щит для щитоподібної залози

Зазвичай у масовій уяві йододефіцит асоціюється з певними проблемами щитоподібної залози. Але це лише поверхове уявлення. Насправді ж йододефіцит - сьогодні надзвичайно актуальна проблема, оскільки його наслідки дуже серйозні як для дитячого організму, так і для дорослого. Про це розповідає завідувач кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професор Олександра ТЯЖКА.

Коли йод - у дефіциті

Йод – хімічний елемент, який всі знають ще зі школи, але мало хто уявляє його справжню роль у людському здоров’ї. Звичайно, всі без винятку мікроелементи потрібні нашому організмові. Проте одних він потребує в більшій кількості, а інших в меншій. Всі ми звикли думати (бо про це постійно говорять лікарі, показують в рекламних роликах, пишуть у журналах), що людина потребує багато кальцію для міцності кісток і зубів, заліза для профілактики анемії, тощо. Але дуже мало говориться про йод, який разом з тим є дуже важливим елементом. Йод бере участь в обміні абсолютно всіх речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів. І якщо є дефіцит йоду, порушується повністю весь обмін речовин, тобто не відбувається нормального засвоєння всіх корисних речовин, які споживаються. У тих країнах і регіонах, які розташовані близько до моря і в яких морепродукти є майже основним видом харчування, рідко спостерігається йододефіцит. А в тих країнах, де морепродуктів завозиться мало і вони є дорогими, проблема недостатності йоду стоїть дуже гостро. До цих країн належить і Україна. В Україні є чимало так званих ендемічних вогнищ, де мало йоду у ґрунті. Тому все, що виростає на ньому (овочі, фрукти, злаки тощо) містять у собі недостатньо йоду. Внаслідок цього у таких районах ми бачимо прояви йододефіциту у дітей з раннього віку. Йододефіцитними є райони західної України, а також Житомирщина і Херсонщина.

Найперша жертва - нервова система

Найчутливішою до недостатності йоду в організмі є нервова система. Тож при стабільному йододефіциті у дитини з раннього віку відбувається затримка психічного розвитку. А за класичної форми йододефіциту – кретинізм. Такі діти малі на зріст, з непропорційними частинами тіла і різким відставанням у розумовому розвитку. На другому місці за чутливістю – ендокринна система і зокрема порушення функції щитоподібної залози. Гормони цієї залози не здатні синтезуватися без достатньої кількості йоду. Ці гормони беруть участь абсолютно в усіх функціях організму і оскільки щитоподібна залоза є одним із елементів ендокринної системи, порушення в ній спричиняють розлад всієї системи. Тому часто при йододефіциті паралельно з хворобами щитоподібної залози спостерігаються порушення в роботі всіх інших залоз. Порушення білкового, жирового та вуглеводного обміну нерідко сприяє затримці росту у дітей. Крім того, порушується функція імунної системи, зокрема фагоцитоз (процес поглинання деякими клітинами крові в себе мікробів, вірусів, які потрапляють у кров, і таким чином очищення організму). При дефіциті йоду ці клітини є малоактивними. Тому й спостерігаються часті віруснобактеріальні захворювання з тривалим і часто ускладненим перебігом. Як бачите, наслідки йододефіциту є надзвичайно серйозними, а...

...профілактика дуже проста

- Час від часу вживати йодовану сіль.

- Щодня або через день з’їдати певну кількість продуктів моря – морську капусту, рибу, кальмари, креветки тощо. Не бійтеся переїсти

– передозування йодом через продукти абсолютно неможливе. Для цього треба вживати чимало кілограмів морепродуктів щодня, що практично неможливо. До того ж, надлишок йоду легко виводиться з організму.

- Якщо є підозра на йододефіцитний стан (загальна слабкість, сонливість, погана пам’ять), потрібна не лише сіль, але й препарати йоду. Доза препарату залежить від віку, регіону проживання, стану травної системи. Тому призначати ліки має фахівець.

- Коли немає можливості купувати морепродукти, деякі препарати, наприклад Йоддицерин, можна приймати самостійно з профілактичною метою. Але не треба це робити цілорічно, а курсами: протягом 1-1,5 місяці по 1 таблетці щодня, потім півроку перерва. У йододефіцитних районах можна подовжити курс до 3 місяців.

Немовлята ризикують

Нерідко недостатність йоду в організмі спостерігається від народження. Це тому, що мама, будучи вагітною, не вживала морепродуктів або вживала їх дуже мало. Тож вагітним слід звертати увагу не лише на кальцій, залізо і вітаміни, але й на йод. В усьому світі і в Україні також недорозвинення щитоподібної залози має бути діагностовано ще у пологовому будинку. Якщо вчасно не дати замісну терапію, така дитина не розвиватиметься повноцінно у психічному, розумовому і фізичному відношенні. Встановлення діагнозу у 3-4 місяці є запізно – зміни, що відбулися у щитоподібній залозі за цей час незворотні. Тому сьогодні вважається абсолютно недопустимим, якщо не проведений скринінг щитоподібної залози до 10 днів життя. Якщо є підозра на недостатність залози, треба провести спеціальне гормональне дослідження. У разі підтвердження діагнозу, препарати треба вживати пожиттєво – замісна терапія гормонами щитоподібної залози і препарати йоду. Малюки до року отримують йод через молоко матері. Матеріям-годувальницям слід пам’ятати про це і не забувати про продукти, що містять цей елемент. Також він є в молочних сумішах (якщо дитина на штучному вигодовуванні) і в кашах, які служать прикормом дитині. Лише після року їжу малюка слід присолювати йодованою сіллю, але зовсім потроху.

Дарина Клименко