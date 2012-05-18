Чотири українських сирзаводи пройшли лабораторний контроль і відновлюють поставки до Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомила прес-секретар Росспоживнагляду Любов Воропаєва.

«За наслідками лабораторного контролю зразків сиру Росспоживнагляд дозволив чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію «Пирятинський сирзавод», «Дубномолоко», «Гадячсир» і «Прометей», - сказала Л.Воропаєва.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено значну кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПрП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П. Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

11 травня Росспоживнагляд заявив, що готовий дозволити четвертому підприємству - «Дубномолоко» - відновити поставки сирів до Росії.

Проте 16 травня Г.Онищенко повідомив, що Росспоживнагляд під час лабораторного контролю знайшов недоліки у зразках сиру двох українських заводів, які раніше одержали дозвіл відновити поставки своєї продукції на російський ринок, аналіз зразків з двох інших підприємств поки не завершено.