Пройшов турнір з футболу для вихованців інтернатів

16-17 травня в Києві відбувся український фінал футбольного турніру серед вихованців психоневрологічних інтернатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції, присвяченій відкриттю турнюру, його організатор - директор компанії «Белла-Трейд» Цезарі Біяк відзначив, що пишається тим, що футбольний турнір Seni Cup вже восьмий раз надає можливість молоді з особливими потребами взяти участь у спортивних іграх, поспілкуватися з іншими учасниками змагань і відчути себе повноцінними членами суспільства.

«Зміна обстановки, зустрічі, розмови, спільні ігри можуть сприяти одужанню. Seni Cup має дві складові: по-перше, це серйозний футбольний чемпіонат, за всіма правилами FIFA, з професійною суддівською оцінкою матчів. А по-друге, це свято, де люди можуть забути про свою хворобу, і просто грати і спілкуватися. Seni Cup допомагає нам усвідомити, що люди з обмеженими можливостями мають право на повноцінне життя», - сказав Ц.Біяк.

Він підкреслив, що цього року вперше в рамках турніру до футбольних ігор додали шашки, шахи і дартс.

«Метою турніру є не тільки популяризація спорту серед осіб з обмеженими можливостями, а й створення свята для вихованців будинків-інтернатів. Протягом двох днів учасники турніру зможуть поспілкуватися один з одним, знайти нових друзів і одержати подарунки від організаторів і партнерів турніру», - відзначив Ц.Біяк.

За словами координатора програми «Адресна допомога» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Наталії Стецько, з 2007 року разом з системними програмами і проектами фонд підтримує цю ініціативу.

«Такі заходи сприяють адаптації і соціалізації людей з особливими потребами. І турнір демонструє тут відмінні результати. Тому в рамках програми «Адресна допомога», окрім забезпечення лікування, операцій, реабілітації та іншої допомоги «тут і зараз», ми раді брати участь в організації таких спортивних змагань. Важливо також у цілому популяризувати спортивні змагання серед молоді в Україні», - сказала Н.Стецько.

Турнірні ігри пройшли серед 12 команд будинків-інтернатів України. Півгодинні міні-матчі оцінювали професійні судді Федерації футболу Києва. Відбулося 16 ігор, команди забили 41 гол.

17 травня відбулося нагородження переможців і кращих гравців.

Переможцем стала команда Білоцерківського дитячого будинку-інтернату (Київська область). Друге місце посіла команда Шевченківського дитячого будинку-інтернату Харківської області. Третє місце дісталося команді Білопільського дитячого будинку-інтернату (Сумська область). Кожна з команд-переможниць одержала почесні грамоти, медалі, кубки від організаторів і партнерів турніру, а також футбольні м`ячі від ФК «Шахтар» (Донецьк) і подарунки від спонсорів.

Команда Білоцерківського дитячого будинку-інтернату, а також команда, яку вибрали організатори, - Монастироцького психоневрологічного інтернату (Львівська область), їдуть на міжнародний фінал Seni Cup у Торунь (Польща), який відбудеться 6-8 липня.

У святковому концерті взяли участь лауреати міжнародного дитячого фестивалю «Світ талантів» і народна артистка України Наталія Бучинська.

Додаткові призи і подарунки були вручені від Федерації футболу України, компанії «Белла-Трейд», фонду «Розвиток України» і ФК «Шахтар», голови постійної комісії Київради з питань соціальної політики Алли Шлапак.

Турнір проходив за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні, Міністерства соціальної політики України, Київради, Федерації футболу України, Федерації футболу Києва.

Організаторами турніру стали компанія «Белла-Трейд», офіційний імпортер товарів ТМ «Seni» в Україні. Головним партнером виступив фонд «Розвиток України», технічним партнером - ФК «Шахтар», офіційними спонсорами - McDonalds, КК «АВК», ТМ “Моршинська”, ПрАТ «СК «ПЗП Україна», МС «Добробут».

*** Історія турніру Seni Cup розпочалася 19 років тому в Польщі. Зараз ці змагання проводяться також у Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Латвії, Литві, Білорусі і Україні.