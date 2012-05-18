Зубні пасти руйнують емаль?

Група експертів з University of Saarland на чолі з Франком Мюллером проводили вимірювання товщини захисного шару, що створюють зубні пасти. Виявилося, що для ефективного захисту зубів від карієсу він досить тонкий, пише newsmax.com.ua.

Для того, щоб забезпечити зубам реальний захист, шар фтору повинен бути в сотні разів товщий, але даного ефекту не здатна забезпечити жодна зубна паста.

Крім цього, німецьким дослідникам вдалося встановити, що серед паст для зубів є і такі, які завдають істотної шкоди, руйнуючи зубну емаль.

Приміром, дуже небезпечні відбілюючі пасти, які відповідно до реклами, можуть зробити посмішку «голлівудської». За словами фахівців, в результаті частого використання цих паст білизна зубів повертається, але за рахунок руйнування емалі. Дослідники не радять користуватися ними взагалі, на крайній випадок не частіше двох разів на тиждень.