Україні радять європейську модель інституту дитячого омбудсмена

Уповноважений з прав дитини Польщі, голова Європейської мережі Уповноважених з прав дитини (ENOC) Марек Міхаляк рекомендує Україні запровадити європейську модель інституту дитячого омбудсмена – компетентного і незалежного, який має певні імунітети під час роботи, законодавче забезпечення його діяльності, право законодавчої ініціативи і незалежний бюджет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі М.Міхаляка з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком.

"Тільки якщо всі ці складові присутні, уповноважений може справді почуватися незалежним і якісно виконувати свої обов’язки із захисту прав дітей у повній мірі… Щоб його робота була ефективною, він має охоронятися державою, мати недоторканність і почуватися незалежним, як це є у Польщі", - сказав М.Міхаляк.

За його словами, важливо, аби уповноважений мав право здійснення контролю за реалізацією прав дітей в інших інституціях і механізми покарання у разі їхнього порушення. Особливу увагу він звернув на необхідність розвитку офісу дитячого омбудсмена в Україні, адже під його опікою перебуває близько 8 мільйонів неповнолітніх українців. "Усе це ми рекомендуємо і вам, тому що це вже перевірено на практиці і працює", - додав М.Міхаляк.

У свою чергу, Ю.Павленко зауважив, що для посилення захисту прав дітей в Україні уже здійснюється низка заходів, і робота у цьому напрямку триватиме.

"Ефективність моєї роботи залежить у першу чергу від підтримки українського суспільства, не менш важливою для нас є довіра європейських структур", - підкреслив він.

Уповноважений Президента України з прав дитини підкреслив, що Україна готова виконати рекомендації для набуття членства у Європейській мережі Уповноважених з прав дитини, яка об’єднує 27 країн.

"Ми вважаємо для себе надзвичайно важливим набуття членства України в Європейській мережі дитячих омбудсменів. Тому ми готові крок за кроком виконати ті пропозиції, які будуть надходити від ENOC з тим, аби поетапно набути членства", - зазначив Ю.Павленко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інститут дитячого омбудсмена був створений у серпні 2011 року. 11 серпня на цю посаду указом Президента Віктора Януковича було призначено Ю.Павленка, колишнього міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту.