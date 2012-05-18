Йога - суперкорисна для дітей

На думку зарубіжних лікарів і фахівців, йога благотворно впливає на організм дитини. Цей напрямок грунтується на заняттях хатха-йоги, яка створює всі умови для гармонійного і грамотного зростання. З ранніх років йога допомагає підтримувати здоров`я, розвивати гнучкість, витривалість і концентрацію уваги, пише health.tltnews.ru.

Деякі радять приступати до вправ не раніше 11-12 років, інші стверджують, що йога корисна навіть малюкам у віці від трьох років. Однак такі вищі елементи як медитація, пранаяма (контроль дихання), бандхи і шаткрія не повинні входити в рамки занять, так як суперечать природі дитячої свідомості.

Якщо теорія йоги може бути цікавою і пізнавальною для дітей старшого віку, то для дітей молодшого шкільного віку її основам навчають тільки в найполегшеній формі. З усіх різноманітних аспектів йоги для дитячого сприйняття найбільш підходять принцип Ями-Ніями і асани.

Асани - це пози йоги, спрямовані на розвиток координації, сили, гнучкості та витривалості. Ці цікаві вправи зміцнюють м`язи, роблять їх більш еластичними, розробляють суглоби, роблячи рухи дитини красивими і пластичними, а крім того, зміцнюють внутрішні органи і покращують самопочуття.

Але, незважаючи на відмінності в методах викладання йоги, для всіх вікових груп загальним принципом залишається динамічність і різноманітність. Дітям властива сміливість, відкритість, а також висока фізична і емоційна гнучкість, тому вони осягають йогу набагато швидше і успішніше дорослих.