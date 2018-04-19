Чим небезпечний укус кліща і як уберегтися

З теплом прокидається природа і не найкращі її представники – кліщі. Ці комахи живуть у лісах, на рослинах біля стежок, повз які проходять люди та тварини. Свою здобич кліщі "вичікують" тривалий час, тому можуть досить довго голодувати.

Цікавим є й те, що кліщі мають здатність дуже швидко діставатися до місця перебування людини чи тварини. Це пояснюється тим, що в комахи добре розвинені рецептори, які фіксують як найменшу вібрацію ґрунту, локальні підвищення температури повітря, так і підвищення концентрації вуглекислого газу в повітрі. Відчуваючи присутність людини, кліщі причіплюються до штанів чи светра, потім заповзають на тіло і присмоктуються до шкіри, розміщуючись переважно там, де одяг прилягає нещільно (підключичні, пахвові, пахові ділянки). Процес присмоктування не викликає больових відчуттів (у своїй слині комаха містить знеболюючу речовину, яка й вгамовує біль від укусу). Тому на прогулянці в лісі ми можемо навіть не помітити появу цього непроханого гостя.

Заповзаючи, кліщ, як правило, чіпляється своїми лапками, які мають гострі кігтики. З їх допомогою паразиту досить легко вдається глибоко втикати в шкіру свої кінцівки, залишаючи тулуб на поверхні. Потрапивши на тіло нового "господаря", кліщ починає інтенсивно харчуватися, напуваючись кров`ю. Іноді цей процес триває до кількох днів. Як це традиційно буває в природі, особливо схильні до кровопиття самки. Вони спроможні поглинути таку кількість крові, яка в сотні разів перевищує масу тіла. На шкірі комаха має вигляд невеликого чорного круглого струпа, і тому це зразу не викликає особливого занепокоєння.

Однак, якщо після відвідування лісу ви все-таки помітили на своєму тілі кліща, радимо не відривати його відразу. Такі маніпуляції загрожують тим, що ви відділите лише тулуб паразита, а кінцівки його залишаться глибоко в шкірі, що може потім викликати нагноєння ранки. Тому радимо спочатку добре змастити ділянку, де розміщений кліщ, спиртом чи одеколоном. Несприятливі умови, які ви створите для паразита, можуть примусити його залишити облюбоване місце.

Ефективним є і такий цікавий метод. Візьміть кільце (перстень) з високими стінками (за типом обручки). Притисніть його щільно до шкіри так, щоб кліщ знаходився в центрі, і наповніть олією. Відсутність доступу повітря змусить комаху самостійно звільнити вашу шкіру.

Існує ще один метод видалення кліща. Зробіть петлю з товстої нитки, накиньте її на комаху і затягніть. Згодом натягайте нитку, одночасно підкручуючи її. Поступово, без різких рухів видаліть паразита. Місце укусу обов`язково обробіть йодом. Самого ж кліща бажано перевірити в найближчій лабораторії на інфікованість вірусом кліщового енцефаліту.

Однак, якщо всі вище перераховані заходи були безуспішними, треба звернутися за допомогою до лікаря. Він зможе обережно і безболісно позбавити від цього паразита.

Щоб з вами не сталася така прикра несподіванка, що здатна завдати безліч клопотів і турбот, пропонуємо скористатися деякими порадами.

Збираючись до лісу, радимо одягтися так, щоби не залишати відкритими руки, а особливо ноги. Це, зокрема, стосується дітей, які будуть на природі надто активними.

Не радимо відвідувати ліси в районах, де часто зустрічається вірусний кліщовий енцефаліт - важке захворювання, що передається кліщами. До таких осередків належать деякі райони Полісся, Карпат, гірські райони Криму.

Коли ви збираєтеся додому, ретельно огляньте і витрусіть верхній одяг та покривало, на якому сиділи. Перевірте, чи немає комах на відкритих ділянках шкіри.

Запам`ятайте, що кліщі можуть заповзати і в слуховий отвір у вусі. Присмоктавшись до барабанної перетинки, вони здатні викликати її розрив, що часто спричиняє глухоту. Тому, коли ви після відвідування лісу маєте неприємні відчуття у вусі, біль, свербіння, - негайно звертайтеся до лікаря.

Ольга Крілько, лікар-педіатр