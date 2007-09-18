Більшості латвійців візит до лікаря не по кишені

Велика частина жителів Латвії не відвідує лікарів і медустанови тому, що не можуть собі цього дозволити у фінансовому плані, свідчать дані Центрального статистичного управління.

Цю причину назвали 55,7% опитаних, здебільшого - жителі сільської місцевості. Через брак грошей лікарів не відвідують 83% жінок і 68,6% чоловіків.

15,2% респондентів не йдуть до лікарів сподіваючись на те, що здоров`я поліпшиться саме по собі, 12,5% - через зайнятість на роботі або з дітьми, 5,9% - через небажання сидіти в чергах, 2,8% - через страх лікарів і лікарень, 1,9% - через велику віддаленость медустанов або відсутность транспорту.

В той же час 70% опитаних визнали, що за останній рік, при виникненні такої необхідності, все ж таки ходили на прийом до лікаря.

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