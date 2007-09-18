Серед отруєних грибами є навіть однорічні діти

Міністерство охорони здоров’я занепокоєне різким збільшенням кількості отруєнь дикорослими грибами в Україні.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, станом на 17 вересня, за неповними оперативними даними, зареєстровано 90 випадків отруєнь неїстівними грибами, в тому числі 25 – серед дітей. Померло від отруєння 5 осіб, з них 1 дитина.

Зокрема, найбільше людей від отруєння грибами постраждали у Кіровоградській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Чернігівській областях. Смертельні випадки зафіксовані у Львівській, Волинській і Чернігівській областях.

Прес-служба МОЗ нагадує, що станом на 10 вересня було зареєстровано 66 випадків отруєння неїстівними грибами, в тому числі 20 – серед дітей. Померло від отруєння 2 дорослих.

Найбільше насторожує медиків те, що постійно серед отруєних грибами хворих є діти, навіть однорічного віку, врятувати їх вдається дуже рідко. Також слід пам’ятати, що страви з грибів важкі для перетравлення, тому їх не повинні вживати діти, люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи з хронічними захворюваннями інших органів.