Мандарини можуть врятувати від раку
10:14, 18 вересня 2007Країна
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Їжте шкірку фруктів
У мандаринах виявлено склад, який допоможе боротися проти раку.
Дослідники школи Лестера довели, що людські ракові клітки руйнуються під впливом складу salvestrol Q40, який міститься в шкірці від мандарина.
За словами британських учених, salvestrol може запропонувати новий механізм дієтичної дії проти небезпечного захворювання. Брак цієї речовини в сучасній дієті відбувається внаслідок того, що більшість людей не їдять шкірку фруктів.
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