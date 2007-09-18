Мандарини можуть врятувати від раку

У мандаринах виявлено склад, який допоможе боротися проти раку.

Дослідники школи Лестера довели, що людські ракові клітки руйнуються під впливом складу salvestrol Q40, який міститься в шкірці від мандарина.

За словами британських учених, salvestrol може запропонувати новий механізм дієтичної дії проти небезпечного захворювання. Брак цієї речовини в сучасній дієті відбувається внаслідок того, що більшість людей не їдять шкірку фруктів.

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