На рахунках Дитячої лікарні майбутнього лишилося 23% грошей, зібраних країною

З 262 мільйонів гривень, зібраних на "Дитячу лікарню майбутнього", на рахунках однойменного благодійного фонду залишилося 60 мільйонів. Про це повідомляє ТСН.

Майже половину зібраної суми у 2008 році, як стверджують розпорядники коштами, з`їла інфляція. 75 мільйонів гривень за шість років пішло на утримання апарату, промоакції, брошури, диски, проект лікарні тощо. Зараз на рахунках фонду - 60 мільйонів.

"У мене зарплата – 13 тисяч гривень. Я можу надати офіційну довідку. Скільки йде в місяць на утримання фонду? Менше 100 тисяч гривень", - розповів голова правління благодійного фонду "Дитяча лікарня майбутнього" Олександр Максимчук.

"Об`єкт державний, але за всі роки існування цього проекту жодної копійки з бюджету витрачено на цей проект не було. Ми вважаємо, що фонд виконав всі свої зобов`язання, які він брав перед державою", - стверджує Максимчук.

Водночас з рештками грошей на рахунку фонд розлучатися не хоче. Максимчук проти того, аби віддати залишки на благодійних рахунках, наприклад, на іншу лікарню, або хворим дітям персонально. Каже, готові допомогти державі завершити будівництво, але не віддати зібрані гроші.

