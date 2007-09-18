Чоловіки миють руки рідше, ніж жінки

Гендерний розрив збільшується, коли мова заходить про гігієну. Такі останні дані, що стосуються практики миття рук.

Третина чоловіків не утруднюють себе подібною процедурою після користування туалетом; жінок, які нехтують миттям рук в даній ситуації, виявлено всього 12%. До такого висновку прийшли дослідники, що "стежили" за людьми в місцях суспільного користування в США.

Вони повідомили про останні отримані результати у понеділок, 17 вересня, на засіданні учених, що спеціалізуються з інфекційних захворювань.

Два роки тому, коли подібне обстеження проводилося востаннє, не мили руки після туалету чверть чоловіків і 10% жінок.

Дослідження ґрунтується на спостереженнях за більш ніж 6000 людей. Статистичні дані одержані за останній місяць із чотирьох крупних американських міст.

При цьому, результати опитів істотно відрізняються від результатів спостережень за респондентами. Так, в ході проведеного в серпні 2007 року телефонного дослідження 92 відсотки американців заявили, що завжди або зазвичай миють руки після туалету.

Майже три чверті американців стверджують, що завжди миють руки після зміни пелюшок дітям; 78% сказали, що робити це після обробки їжі; 42% - після того, як гладили собаку або кішку; 25% - після того, як тримали в руках гроші; і 34% - після кашлю або чхання. В даному випадку, є підстава більше довіряти словам жінок, ніж чоловіків.

Часте миття рук - це краще, що люди можуть зробити, щоб уникнути таких захворювань, як простуда і грип, оскільки бактерії часто потрапляють в організм під час їжі, відзначають лікарі.

MIGnews.com