В Україні після підвищення пенсій з 1 травня 2012 року 3,7 млн. пенсіонерів одержують пенсію до 1 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Борис Зайчук.

У ПФУ зазначають, що з 1 травня після перерахування пенсій середній розмір пенсійної виплати збільшився на 119,77 грн — з 1,279 тис. грн до 1,399 тис. грн.

Виконуючи соціальні ініціативи Президента України Віктора Януковича, Пенсійний фонд здійснив перерахунок пенсій 12,9 млн. громадян, що становить 94,17% від усієї кількості пенсіонерів.

За словами Б.Зайчука, до червня ПФУ має намір подати на розгляд уряду зміни до бюджету фонду. «Ми готуємо зараз розрахунки, подаємо на Кабінет міністрів, вони в робочому режимі... Ми побачимо після закінчення цього місяця, яка потреба у нас фактично вийде, тому що програма відпрацьована, основна маса пенсій перерахована».