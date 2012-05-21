Завтра в Криму і Карпатах - грозові дощі, град та шквали

У вівторок, 22 травня, в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. В Криму очікуються короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с; в карпатському регіоні - невеликі дощі, окремі грози; на решті території - без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 11-16°, на півдні - до 19°, вдень - 24-29°; в Карпатах вночі - 8-13°, вдень - 15-20°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 24-29°.

По Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - 26-28°.

21 травня температура води становила в Чорному та Азовському морях 16-22°, в Дніпрі біля Києва - 19°.