Чи відмовляться нардепи від "своїх" санаторіїв?

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин не вірить, що народні депутати цього скликання ухвалять рішення про відмову від санаторіїв, де вони мають можливість відпочивати за рахунок держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, щоб ВР відмовилася від санаторіїв, які належать їй, і щоб вони були приватизовані.

«Я за те, щоб вирішити цю проблему, але категорично проти того, щоб продати (санаторії) народним депутатам», - підкреслив В.Литвин.

Він наголосив, що дане питання необхідно дуже уважно вивчити для того, щоб «по дорозі ці ласі шматки й об’єкти не загубилися».

«Тут потрібна спокійна і зважена розмова, хоча навряд чи Верховна Рада за цієї каденції прийме відповідне рішення», - наголосив В.Литвин.