ВІЛ-2 допоможе в створенні вакцини проти СНІДу

Під час вивчення генетичного коду вірусу імунодефіциту людини другого типу ВІЛ-2 - менш страшною і поширенішою версією вірусу, були виявлені дані, які здатні допомогти в створенні вакцини проти СНІДу.

Учені з Оксфорда і Медичного дослідницького центру Великобританії повідомляють, що обидві форми вірусу, і ВІЛ-1 і ВІЛ-2 можуть інфікувати людину. Але якщо ВІЛ-2 лише в 20 % випадків призводить до виникнення СНІДу серед заражених людей, то ВІЛ-1 викликає СНІД у 98 % випадків.

Враховуючи ці факти, фахівці вирішили з`ясувати, чому імунна система людей здатна чинити опір атакам ВІЛ-2, який в значній мірі обмежений територією Західної Африки.

Тому для вивчення впливу вірусу на імунну систему була вибрана група жінок, які проживають в Гамбії, і були заражені вірусом ВІЛ-2 більше десяти років тому.

У результаті виявилось, що невелика частина гену gag вірусу робить ВІЛ-2 уразливим для атаки імунної системи людини. Також стало відомо, що gag практично ніколи не видозмінюється. Більш того, цей ген, що кодує 18 амінокислот, посилає сигнал регуляторним Т-кліткам, які знищують вірус до того, як його дія позначилася на всьому організмі.

Одержавши такі обнадійливі дані, медики незабаром сподіваються винайти вакцину, яка не буде направлена на запобігання інфекції або знищення вірусу, але зможе зупинити зниження імунітету, яке призводить до розвитку СНІДу.

Корреспондент.net