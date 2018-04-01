Баклажанова дієта допоможе схуднути

Батьківщина цього овочу - Індія. Проте ще в стародавні часи баклажан почав поширюватися світом, сприймаючись по-різному, що відбилося в його місцевих назвах: "біснувате яблуко", "яблуко милості", "груша солодкого кохання". А вже в ХІХ ст. і європейські народи визнали баклажани як цінну харчову, дієтичну та лікувальну рослину.

Баклажан - низькокалорійний продукт - 28 ккал у 100 г свіжого плоду. Плоди містять 2,5-4% цукру, пектинові речовини, білок, вітаміни С, В1, В2, РР, провітамін А (каротин), мінеральні солі.

Вони є чудовим джерелом кальцію (238 мг%), що нормалізує водний обмін в організмі і поліпшує роботу серцевого м`яза. Пектинові речовини мають бактерицидні властивості, підсилюють виведення шкідливих речовин, а феноли й антоціани перешкоджають розвитку пухлин, зменшують вміст холестерину в крові (іноді до 50%), сприяють засвоюваності жирів.

Особливі цілющі властивості має соланін, або мелонген. Ця речовина, що є у дозрілих плодах, справляє антисклеротичну дію, зменшує крихкість капілярів.

Калій, якого багато в баклажанах (як і в огірках, моркві, цибулі, капусті), поліпшує роботу серця, кровообіг у серцевому м`язі. Крім того, він нормалізує водно-сольовий обмін, звільняє організм від надлишку води та кухонної солі, одночасно виводяться з сечею урати. Кому ж потрібно вживати баклажани? Відповідь проста: насамперед людям, що мають негаразди в роботі серцево-судинної системи, набряки, пов`язані з ослабленням діяльності серця, подагричні відкладення, схильність до каменеутворення.

Не менш важливий і марганець, бо сприяє засвоєнню жирів, тож перешкоджає їх відкладенню в судинах у вигляді жирових бляшок, чим відвертає загрозу закупорювання судин, порушення плину крові і пов`язаних з цим різних серцевих хвороб. Марганець потрібен і для нормального функціонування печінки, бо запобігає її жировому переродженню, і для роботи ендокринної системи, бо посилює здатність інсуліну знижувати рівень цукру в крові. Недарма дієтологи рекомендують подавати баклажани до жирної м`ясної їжі, щоб зменшити шкоду від її вживання.

Компоненти баклажана мають чудову властивість заважати тканинам всмоктувати холестеринові сполуки, знижується рівень холестерину в крові, в стінках судин, печінці, нирках. Висока концентрація його призводить до атеросклерозу. Атеросклероз - це ураження усього організму, тож краще споживати баклажани, ніж відчувати дошкульні симптоми хвороби.

Антисклеротичною дією відзначаються й пектинові речовини, й фенольні сполуки, котрі, окрім того, ще й зміцнюють капіляри.

Пектинові речовини сприяють активності травного каналу, прискоренню виведення відпрацьованих речовин (так баклажан допомагає позбутися запору). Баклажан справляє антибактеріальну дію, його рекомендують також хворим на гіпоацидний гастрит (із зниженою кислотністю).

У цьому овочі виявлено аскорбінову кислоту, каротин та вітаміни групи В. Особливо багато вітаміну Вс-фолієвої кислоти, вона ж потрібна для нормального ділення клітин, тобто росту чи відновлення тканин, творення елементів крові (еритроцитів, лейкоцитів), належного функціонування нервової системи. Тож за недокрів`я потрібно з`їдати не менше 1 баклажана на день.

Ще хочеться додати, що споживча цінність баклажана невелика, тому це цілком прийнятна їжа для тих, хто бажає схуднути.

Із цього короткого переліку корисних властивостей баклажана можна зробити висновок, що гріх обходитися без страв із цих "плодів довголіття", як їх називають на Сході, особливо в сезон збирання. Надзвичайно корисно споживати їх літнім людям, у яких на жаль, "букет" хвороб.

Із баклажанів можна приготувати безліч страв. Їх сирими не вживають, а тушкують, смажать, запікають, маринують, виготовляють ікру. Звісно, дієтологи - за тушкування, запікання, щоб найповніше зберегти всю корисну гаму овочу.

Баклажани рекомендують вживати в їжу при атеросклерозі, захворюваннях печінки, нирок, набряках, подагрі, особливо корисні людям літнього віку. Однак лікувальна дія знижується під час теплової обробки з використанням надмірної кількості жирів, оскільки плоди дуже їх усмоктують. Ефективніший для лікувального і дієтичного харчування сік сирих і варених плодів.

Вибираючи баклажани, зверніть увагу насамперед на їхній колір і щільність. Купуйте баклажани тільки із зеленою плодоніжкою. Коричнева і суха плодоніжка свідчить про те, що баклажан зірваний давно. На свіжому баклажані немає коричневих плям і він не буває м`яким і слизьким. Шкіра баклажана має бути не зморшкуватою і сухою. Перезрілі плоди непридатні для їжі.

Шкірку з баклажана знімати не потрібно, також не слід вирізувати середину плоду, досить лише видалити плодоніжку.

Помідори, фаршировані баклажанами 3 баклажани, 8-9 помідорів, 3 цибулини, 4 яйця, 200 г сиру, 4 ст.л. олії, 2-3 зубчики часнику, сіль, чорний мелений перець. Баклажани розрізати уздовж, спекти і розім`яти виделкою. Відібрати рівні помідори, зрізати верхівки і видалити серцевину. Потім у широкій каструлі розігріти олію, покласти подрібнені цибулю, м`якоть помідорів, товчений часник і подрібнені баклажани. Посолити, заправити перцем і варити до загустіння. Суміш зняти з вогню, остудити і додати збиті яйця. Підготовлені томати укласти на змазаний олією лист, начинити фаршем, посипати тертим сиром, скропити олією, запікати в духовці 15 хвилин.

Баклажани печені "на зиму"

600 г печених баклажанів, 150 г помідорів, 150 г печеного перцю, 20 г солі.

Свіжі темно-фіолетового кольору плоди зі щільною м`якоттю розрізати уздовж навпіл і спекти. Плоди болгарського перцю також спекти, очистити від шкірочки. Червоні помідори розрізати на 4-6 частин. На дно літрової банки укласти томати, потім перець і баклажани, пересипаючи кожен шар сіллю, і так доверху банки. Ніякої рідини чи оцту лити не слід. Стерилізувати в киплячій воді 80 хвилин, закатати.

Взимку можна швидко приготувати ікру. Вміст банки викласти на тарілку, подрібнити ножем, додати за смаком цибулю або часник, чорний мелений перець і заправити олією.

Консервовані мариновані помідори з баклажанами

На трилітрову банку: 1,5 кг помідорів, 1 кг баклажанів, 3 лаврові листки, 2-3 зубки часнику, невеликий пучок петрушки, кропу, м`яти, 10 горошин чорного і запашного перцю, 1 ст. л. солі. Маринад: 1 літр води, 1,5 ст. л. солі, 5-6 шматочків цукру, 3 ст. ложки 80% оцтової есенції.

Баклажани очищають від шкірочки, вирізують середину, засипають сіллю і витримують 3-4 години. Потім миють, начиняють нарізаною зеленню петрушки, кропу і м`яти. У банку кладуть лавровий лист, часник, перець, укладають міцні помідори приблизно до половини, зверху - баклажани і заливають маринадом. Стерилізують 30-35 хвилин.

Баклажани з горіхами

500 г невеличких баклажанів, 100 г подрібнених волоських горіхів, по пучку базиліку та петрушки, 2-3 зубчики часнику, чайна ложка лимонного соку, сіль за смаком. Баклажани помити, розрізати уздовж на тонкі пластини та запекти у духовці до м`якості. Горіхи, зелень, часник подрібнити на блендері. Злегка посолити та додати трохи лимонного соку. Підготовлену начинку розкласти на полосках баклажанів, потім звернути їх у трубочку, сколоти зубочисткою. Поставити у холодильник на 2-3 години.

Баклажани з сиром по-балканськи

1 кг баклажанів, 2 ст.л. борошна, 2 ст.л. вершкового масла. 4 ст.л. олії, 2 склянки молока, 4 яйця, 200 г твердого сиру, 1/4 чайної ложки мускатного горіха, сіль, чорний перець.

Баклажани нарізати тонкими кружками, натерти сіллю, скласти у миску, лишити на 30 хв. Промити та обсушити. Обсмажити в олії до золотистого кольору. У сковорідці розтопити вершкове масло, обсмажити у ньому борошно. Повільно влити гаряче молоко, постійно помішуючи, поки не загусне. Остудити, вбити яйця, посолити, поперчити, додати мускатний горіх, всипати більшу частину тертого сиру, добре перемішати до однорідного стану.

У форму для запікання вкласти шар баклажанів, залити соусом, потім покласти ще шар і знову залити. Останній шар соусу посипати сиром. Запікати у духовці 30 хв. Подаючи на стіл, посипати зеленню.

Ікра баклажанна з гарбузом

По 500 г баклажанів, гарбуза та помідорів, 3-4 зубчики часнику, 2 ст.л. олії, сіль, перець за смаком.

Кубики гарбуза та баклажанів перемішати, посолити і скласти у глибокий казанок. Порізані помідори обсмажити на олії, додати подрібнений часник та вилити усе це на овочеву суміш. Досолити, поперчити та тушкувати на слабкому вогні або у духовці 40 хв. Готову ікру розкласти у чисті скляні банки, закрити, остудити, покласти у холодильник. Використовувати як закуску, гарнір або на бутерброди. Посипавши зеленню.

Баклажани нашвидкоруч

- Ошпарити плоди окропом, розрізати впродовж пластинками товщиною 1-2 см, змастити їх тонким шаром сметани, посипати тертим сиром і зверху викласти тонкі кружечки помідорів. Перекласти на деко, запікати в духовці 15-20 хв.

- Баклажани і молоді кабачки (усього 1 кг) порізати кружечками, викласти на змащене олією деко, посипати перцем і поставити в негарячу духовку на 15-20 хв. Збити 2-3 яєць зі сметаною (2 ст. л.), товченими житніми сухарями (1 ст. л.), зеленню петрушки і кропу. Залити цією сумішшю баклажани і поставити в духовку, доки зарум`яниться.

- Баклажани (8 шт.) розрізати вздовж навпіл, вийняти середину, дрібно її посікти, змішати з меленим м`ясом (500 г молодої свинини чи яловичини), розмоченою в молоці булкою (100 г), додати яйце, пасеровану цибулю, сіль, перець, часник, 3 ст. л. жиру. Цим фаршем начинити баклажани, викласти їх у гусятницю, підлити трохи води і тушкувати до готовності.

- Баклажани (1 кг) розрізати на 4 частини вздовж, залити окропом на кілька секунд і злити воду. Так повторити тричі, гіркий присмак зникає і шкірка м`якшає. Нарізати кільцями 2 цибулини, 4-5 помідорів, викласти їх почергово у товстостінну сковорідку (знизу шар баклажанів). Полити олією (3 ст. л.) і запекти в духовці.

- Обчищену картоплю (10 шт.), 1 баклажан та 1 кабачок, 3 цибулини нарізати і окремо підсмажити на олії (усього 4 ст. л.), скласти в гусятницю, додати тонко нарізану морквину, корінь петрушки, сіль, лавровий листок, перець, залити 1 склянкою томатної підливи і тушкувати на слабкому вогні 20 хв. Подаючи на стіл, поливати підливою, в якій тушкувалися овочі, додавши до неї тертий часник (2 зубки). До страви подають червоні помідори.