Нова хвороба курців

Щорічно кількість курців не тільки збільшується і молодшає, але й набуває все нових форм захворювань. Так, наприклад, італійські вчені довели, що постійне вживання сигарет сильно відбивається на обличчі, та так, що після цього ніяка косметика не допоможе. У більшості випадків, це стосується жінок.

Учені сподіваються на те, що загроза, нависла над шкірою осбличчя, примусить замислитися навіть найупертіших пані. Дерматологічний інститут у Римі досліджував зв`язок між курінням і появою висипу угрів на шкірі.

"Результати дослідження мають дати жінкам ще один стимул для того, щоб зав`язати з курінням", – говорить доктор Колін Холден з Британської асоціації дерматологів.

Ретельне дослідження показало, що причиною є недостатнє вироблення в шкірі вітаміну E – у курців його синтезується вдвічі менше. Більш ніж у 40% досліджених курців на обличчі спостерігалися вугрі, тоді як серед їхніх подруг, які не курять, подібній напасті опинилися підвладні всього 10%.

До речі кажучи, юнацькі проблеми зі шкірою обличчя підсилюють ефект від куріння і призводять до того, що прищів стає ще більше.

Але і на цьому вчені не зупинилися, довівши, що нікотин також викликає передчасне старіння і утворення зморшок. Для цього групою дослідників було запропоновано новий термін "сигаретна шкіра" для позначення блідо-сірої зморшкуватої шкіри. Таку шкіру було виявлено у 79% курців і лише у 19% некурящих жінок у віці 35-84 років.

Встановлено, що кількість зморшок залежить від кількості викурюваних за рік пачок сигарет, і хто викурює більше 50 пачок на рік у 4,7 рази частіше мають зморшки, ніж, ті, хто не курить тієї ж статі і віку. Залежність між курінням і наявністю "обличчя курця" не залежала від часу перебування на сонці, віку, соціальної приналежності і недавнього схуднення.

Дослідження показали, що організм жінок більш чутливий до дії сигаретного диму, ніж організм чоловіків. Правда, сьогодні завзятого курця важко чим-небудь налякати. Представниці прекрасної статі не стали палити менше, дізнавшись, що вживання сигарет старить, позбавляє сексуального шарму, і навіть призводить до появи проблем з зайвою вагою.

Як з`ясувалося, п`ять з десяти жінок не кидають палити через страх, набрати зайву вагу. 44% жінок свято вірять у те, що куріння позитивно впливає на їхню вагу. Для більшості з них куріння нерозривно пов`язане з процесом отримання задоволення від їжі і приємної компанії. Як з`ясувалося, 80% курців вважають момент після їжі найскладнішим для того, щоб кинути палити.

www.podrobnosti.ua