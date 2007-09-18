Коли і кому допоможе корвалол

Сучасне життя - це суцільні нерви. І навіть у здорових людей може початися серцебиття, і тиснення у грудях . Чи варто в цій ситуації хапатися за «народний» корвалол і валокордин, або вже час зайнятися своїм серцем серйозно?

«І корвалол, і валокордин належать до групи седативних (заспокійливих) засобів, - розповідає провідний науковий співробітник ДНІЦ профілактичної медицини Галина Холмогорова. - Практично це ідентичні ліки. Вони містять екстракт валеріани, настоянки хмелю, глоду і ревеню, барбиталу натрію, спирт етиловий і дистильовану воду.

Допомагають ці препарати при серцебитті, викликаному невротичними причинами. Застосовують їх при неврозах з підвищеною дратівливістю, невиражених спазмах коронарних судин, при безсонні, на ранніх стадіях гіпертонії.

Але якщо причина тахікардії інша, то ні валокордин, ні корвалол не допоможуть. Необхідно з`ясувати причину, чому болить серце. Якщо неприємні відчуття викликані гіпотонією (зниженим тиском), то потрібні стимулювальні засоби, незначне фізичне навантаження, щоб підвищився артеріальний тиск.

Якщо ж причина дискомфорту, навпаки, в гіпертонії, то людині потрібно лежати, не рухатися і приймати гіпотензивні препарати, призначені лікарем. Якщо ж неприємні відчуття у ділянці серця бувають рідко і корвалол з валокордином вам допомагають, то приймайте їх.

А ось, коли біль після прийому цих ліків не проходить, або напади повторюються дуже часто, необхідно відвідати кардіолога.

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