Сьогодні - Міжнародний день біологічного різноманіття

Сьогодні у світі за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.

Як повідомили УНІАН у Представництві ООН, в цьому році заходи зі збереження біологічного різноманіття спрямовані на збереження морського біорізноманіття.

"Океани покривають майже три чверті площі поверхні земної кулі. Це рідний дім для найбільшого з відомих людству видів тварин, які коли-небудь жили на планеті - блакитних китів - так само, як і для мільярдів найдрібніших мікроорганізмів. Океани і узбережжя, від піщаних берегів до темних глибин моря, підтримують багату палітру життя, від якої залежить існування людства. Рибне господарство забезпечують більше 15 відсотків світового раціону білків тваринного походження. Океани і прибережні райони надають неоціненні екосистемні послуги - від туризму до захисту від штормів. Мікроскопічні фотосинтезуючі рослини, що називаються фітопланктоном, забезпечують 50 відсотків всього кисню на Землі", - йдеться у спеціальному посланні Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з нагоди Міжнародного дня біологічного різноманіття.

За оцінками фахівців ООН, від 30 до 35% важливих морських екосистем - таких, як підводні луги, мангрові ліси і коралові рифи - були знищені. "Пластикове сміття продовжує вбивати морську флору і фауну, а забруднення прибережних районів створює області в прибережних водах, що практично позбавлені кисню. До всього цього збільшилося спалювання викопного палива, що впливає на світовий клімат, від чого поверхня моря теплішає, викликаючи підвищення рівня моря і підвищення кислотності океану, наслідки чого ми тільки починаємо усвідомлювати", - наголошує Генеральний секретар ООН.

Водночас за результатами наукової експертизи, проведеної у 2011 році, від 10 до 50% морських популяцій та екосистем показали деяке пожвавлення, коли були послаблені або усунені несприятливі фактори життєдіяльності людини. "Тим не менш, у порівнянні з сушею - там, де майже 15 відсотків площі підлягають захисту – лише трохи більше 1 відсотка морського середовища знаходяться під захистом", - зазначається у посланні Пан Гі Муна.

ООН також наголошує на певному прогресі, якого досягнуто останнім часом, завдяки створенню великих морських заповідників і складанню переліку ділянок відкритого океану і глибоководних місць існування рідких видів, що мають велику екологічну чи біологічну значимість.

Генеральний секретар також вважає за необхідне перед Конференцією ООН зі сталого розвитку («Ріо +20»), котра відбудеться в червні, знову поставити ціль закріпити ці досягнення. "Конференція Ріо +20 повинна дати поштовх заходам щодо поліпшення управління і збереження океанів в рамках ініціатив ООН, урядів та інших партнерів по боротьбі надмірним виловом риби, розширення площі морських охоронюваних зон і скорочення масштабів забруднення океану та зниження впливу наслідків зміни клімату", - наголошується у посланні Генерального секретаря ООН.

Довідка УНІАН. Міжнародний день біорізноманіття було засновано рішенням Генеральної асамблеї ООН від 20 грудня 2000 року.