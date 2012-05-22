Смерть породіллі в Одесі спричинена гострою серцевою недостатністю

Смерть породіллі в Одесі спричинена гострою серцево-судинною недостатністю.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, за попередніми даними, гостра серцево-судинна недостатність була спровокована аспіраційним пневмонітом внаслідок анестезії під час розродження.

Як поінформували у МОЗ, посилаючись на інформацію Управління охорони здоров`я Одеської ОДА, породілля померла 16 травня у відділенні реанімації та інтенсивної терапії Одеської обласної клінічної лікарні, куди жінка була доставлена для надання інтенсивної терапії після пологів. Власне пологи відбувалися в Одеському міському пологовому будинку № 4, уточнюють у МОЗ.

У відомстві також підкреслили, що МОЗ направило до Управління охорони здоров`я Одеської області лист щодо термінового надання первинної медичної документації для аналізу летального випадку та перевірки фактів, висвітлених в ЗМІ.

Результати будуть оприлюднені на сайті МОЗ України, запевнили у відомстві.

Як повідомляли ЗМІ, родичі померлої породіллі звинувачують лікарів у халатності. За їхніми словами, за 5 днів до пологів жінка зробила чергове обстеження, яке не виявило жодних патологій. Народжувати вона хотіла сама, без операційного втручання. Але через годину після початку переймів лікарі зробили їй кесарів розтин.

Через 10 годин після пологів жінку у тяжкому стані доставили в обласну лікарню, де вона померла.