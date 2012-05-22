Податок на бездітність є безглуздою ініціативою - Павленко

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко вважає безглуздою ініціативу щодо запровадження податку на бездітність.

Про це Ю.Павленко заявив в інтерв`ю газеті "День" (№ 85 від 22 травня).

"Це не має ніякого сенсу, це погіршить становище конкретної людини. Нема про що говорити, тому що це штучна, безглузда норма", - сказав Ю.Павленко.

Дитячий омбудсмен підкреслив, що не підтримує такої ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Ярослав Сухий (Партія регіонів) і Катерина Лук’янова ("Наша Україна - Народна самооборона") у лютому 2012 року запропонували законопроект щодо оподаткування бездітних українців.

Депутати пропонували переглянути ставки податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, підвищене податкове навантаження в розмірі 17% крім доходів, що перевищують 10-разовий розмір мінімальної зарплати, поширюватиметься і на бездітних українців, які досягли 30 років.

Винятком, на думку депутатів, повинні стати бездітні інваліди I-III груп. Сім`ї, які виховують одну-дві дитини, платитимуть податки за звичайною ставкою 15%, троє-четверо (за умови, що молодша дитина має досягти трьох років) – 10%, п`ятеро і більше – 5% незалежно від рівня доходів.